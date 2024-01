Palermo, out Brunori a Catanzaro: Mancuso o Soleri dal 1′? Le alternative di Corini

Il numero nove rosanero ha rimediato un ammonizione nel corso della gara con il Modena e - diffidato - sarà fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Una squalifica che costringe Corini a rimpastare l'attacco per il prossimo impegno contro il Catanzaro di Vivarini. In questa stagione, Brunori ha sempre giocato titolare, salvo in un'occasione: lo scorso 29 ottobre l'ex Virtus Entella, in seguito ad un lutto familiare che lo ha colpito, non ha preso fin dal fischio inziale parte alla gara contro il Lecco; al suo posto Edoardo Soleri, sabato "Man of the match" nella sfida tra Palermo e Modena, terminata con il risultato di 4-2 proprio grazie alla sua doppietta del finale. Un'assenza pesante per l'ex tecnico del Lecce che perde un calciatore che ha partecipato a dieci (otto gol e due assist) dei trentasei gol complessivi siglati dalla sua squadra in questo campionato.