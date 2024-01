Modena, Rivetti: “Palermo? Prestazione c’è stata, ripartiamo dalla gara del Barbera”

Nuova brusca frenata del Modena, che cade al "Renzo Barbera" contro il Palermo di Corini, nella sfida andata in scena sabato scorso. I canarini, dopo un buon avvio di stagione, hanno raccolto appena due punti in sei partite. A parlare del momento vissuto dalla squadra, partendo proprio dal ko contro i rosa, è il presidente del club Carlo Rivetti intervenuto ai microfoni della Gazzetta di Modena.

“Voglio rinnovare la mia fiducia incondizionata e quella della società verso il gruppo. Dalla squadra fino ai tecnici. Questo deve essere il momento dell’unità. Anzi, la parola “unità” è chiave quando si attraversano situazione come quella attuale. Quindi non ci resta che rimanere uniti in vista delle prossime sfide, non ci resta che ripartire dalla prestazione di Palermo. Perché la prestazione c’è stata ed è stata positiva almeno fino all’88’ quando abbiamo incassato il gol del 3-2 rosanero“.