Calciomercato Palermo, Gds: “De Sanctis cala il tris? Caso, Lapadula e Mazzitelli…”

Il nuovo Palermo di Alessio Dionisi prende progressivamente forma, assimilando dettami e filosofia calcistica dell'ex allenatore di Empoli e Sassuolo nella seconda parte del ritiro estivo in corso di svolgimento a Manchester. Rosa in via di scrematura e definizione, con De Sanctis pronto ad implementare la lista di operazioni in entrata dopo gli arrivi ufficiali di Gomis, Nikolaou ed Henry, quelli imminenti di Pierozzi, Blin e Di Bartolo. Tra i giocatori rimasti in Sicilia ed esclusi dal prosieguo della preparazione in Inghilterra, al momento il solo Fella ha ricevuto il serrato corteggiamento da parte della Cavese. Nulla si muove ad oggi per Devetak e Broh, Stulac ha qualche pretendente ma problemi fisici e ingaggio elevato complicano la cessione. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si focalizza sulla strategia di De Sanctis da qui al termine della sessione: Buttaro e Damiani sono i prossimi destinati a salutare la compagnia, per il jolly difensivo romano non mancano le opzioni tra Cesena, Juve Stabia e Pescara, club adriatico che punta fortissimo anche il centrocampista nativo di Poggibonsi, da sempre pupillo del nuovo coach abruzzese, Silvio Baldini. Palermo che farà ancora tanto in entrata, dall'esterno basso di sinistra a centrocampo, con il sogno Mazzitelli che resta vivo nonostante l'inserimento veemente del Como che potrebbe soddisfare le esose richieste del Frosinone (5 milioni) per il cartellino del centrocampista. Per il reparto offensivo, le opzioni Caso e Lapadula restano in piedi, molto se non tutto ruota sempre attorno al futuro di Matteo Brunori che non ha ancora sciolto le riserve rispetto ad una sua permanenza in Sicilia. Domani in programma l'amichevole contro il Leicester a Chesterfield, altro test in calendario il 3 agosto contro l'Oxford United.