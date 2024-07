Calciomercato Palermo, Gds: “De Sanctis studia altri colpi, Mazzitelli e Caso…”

Nikolaou, Pierozzi ed Henry. Dopo l'ufficializzazione dell'esperto portiere Alfred Gomis, proveniente dal Rennes e già ex Torino e Crotone, Punto sul calciomercato del Palermo sull'edizione odierna del Giornale di Sicilia. De Sanctis è pronto a calare un tris di livello per potenziare la rosa a disposizione di Dionisi. Attesi a breve, dopo aver espletato le formalità burocratiche con annesse rituali visite mediche, sia il centrale difensivo greco, il cui cartellino verrà acquisito a titolo definitivo dallo Spezia, sia l'esterno destro che arriverà in rosanero con la medesima formula dalla Fiorentina. Ai dettagli e virtualmente definita anche l'operazione Thomas Henry con l'Hellas Verona, con Dionisi che potrà presto disporre di una pedina di rimarchevole lignaggio per il reparto offensivo. Soleri ed Aurelio salutano la compagnia ed iniziano una nuova avventura professionale a La Spezia. Tuttavia, il calciomercato del Palermo è tutt'altro che concluso e De Sanctis lavora alacremente al fine di centrare almeno altri tre colpi, uno per reparto. Romagnoli del Frosinone piace per la difesa, come Ceccherini dell'Hellas Verona. Obiettivo Mazzitelli in zona nevralgica e tormentone Caso che si riaccende per fornire stro, genio calcistico ed imprevedibilità al fronte offensivo. In attesa di definire il rebus Brunori, Pigliacelli è ormai prossimo a lasciare il ritiro di Livigno e sposare la causa del Catanzaro. Damiani piace moltissimo al Pescara di Silvio Baldini, che punta anche Marconi, Dall'Oglio e Luperini, altri protagonisti dell'impresa compiuta dal tecnico di Massa alla guida del Palermo In uscita anche Fella, vicina l'intesa con la Cavese.