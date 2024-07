Calciomercato Palermo, Corriere dello Sport: “Tris di colpi De Sanctis, Brunori…”

Edizione odierna del Corriere dello Sport che si sofferma sul calciomercato del Palermo FC che punta senza indugi a competere per la promozione diretta nel prossimo campionato di Serie B. Rosanero al lavoro a Livigno ed in attesa di accogliere in gruppo ulteriori volti nuovi dopo l'esperto portiere Alfred Gomis proveniente dal Rennes. Ormai definite nel dettaglio e da formalizzare sotto il profilo meramente burocratico le operazioni relative agli approdi alla corte di Dionisi del centrale difensivo greco, Dimitrios Nikolaou e dell'esterno destro Nicolò Pierozzi dalla Fiorentina. Acquisizioni a titolo definitivo che conferiranno qualità e varietà di opzioni nel reparto arretrato al nuovo tecnico rosanero. Contestualmente, saluteranno gli ormai quasi ex compagni e lasceranno il ritiro di Livigno sia Edoardo Soleri che Giuseppe Aurelio entrambi direzione La Spezia. Boa scuola Roma che sposa la causa della compagine ligure, Spezia che rileva il suo cartellino a titolo definitivo. Prestito con diritto di riscatto per l'esterno mancino ex Pontedera che cerca maggiore continuità di impiego alla corte di D'Angelo. Palermo che inizia quindi a prendere forma, anche per quanto concerne la composizione del reparto offensivo. Il classe 1994 Thomas Henry, attaccante francese proveniente dall'Hellas, è ormai virtualmente un nuovo giocatore rosanero. Chiusura dell'operazione ad un passo e nuovo tassello di spessore nel roster avanzato per Dionisi, in attesa che si risolva il rebus relativo al futuro di Brunori. Intanto l'avvio di campionato si prospetta molto tosto per la formazione rosanero: Brescia, Pisa e Cremonese, tre big in trasferta a stretto giro di posta prima di affrontare il Cosenza nella prima al Barbera. La Lega B ha quindi accolto la richiesta del club targato CFG di disputare in trasferta le prime tre gare del nuovo campionato cadetto, al fine di completare i lavori di manutenzione, ripristino e riammodernamento dell'impianto di viale del Fante.