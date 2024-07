Calciomercato Palermo, Gds: “Sprint Giorgini, Ferrari torna di moda. Lapadula…”

Edizione odierna del Giornale di Sicilia che fa il punto sul calciomercato del Palermo. Rosa ancora da completare con almeno quattro o cinque innesti di qualità e la classica opera di sfoltimento dell'organico attraverso la cessione dei tesserati che non rientrano nei piani del nuovo allenatore. De Sanctis continua a soffermarsi sul reparto difensivo, con Pierozzi e Ceccherini sempre in cima alla lista ma setacciando parallelamente anche piste alternative. Dall'Argentina rimbalza la notizia dell'affare praticamente concluso dal CFG per il cartellino di Valentin Gomez dal Velez, con il giovane centrale difensivo della selezione albiceleste Under 20 che dovrebbe restare in prestito biennale al River Plate. Palermo che prova ad accelerare per Giorgini del Sudtirol, mentre pare riaprirsi l'opzione Ferrari con l'ex Sassuolo che non ha trovato intesa con la Cremonese. Rebus sulla fascia sinistra, dove le piste Carissoni e Ioannou non sembrano caldissime. In mediana piace sempre Legowski, in avanti sempre viva l'idea Lapadula del Cagliari oltre alla carta Ikwuemesi per il cui eventuale trasferimento non c'è intesa con la Salernitana sulla formula.