Calciomercato Palermo, Gds: “Stulac ai saluti, problemi fisici ed ingaggio alto…”

Leo Stulac ed il Palermo pronti a dirsi addio. La parabola del playmaker sloveno in Sicilia pare ormai giunta ai titoli di coda, come evidenziato dalla scelta del nuovo tecnico, Alessio Dionisi, di escludere l'ex Venezia dalla seconda parte del ritiro estivo in corso di svolgimento a Manchester. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia fa già un piccolo bilancio consuntivo dell'esperienza di Stulac con il club di viale del Fante, due stagioni tormentate da problemi fisici e discontinuità, prestazionale e di impiego, di fatto mai, a dispetto delle indubbie qualità tecniche e balistiche, il regista sloveno è riuscito a prendere possesso con autorevolezza del centrocampo rosanero, né a far compiere un salto di qualità in termini di geometrie e ricercatezza di pensiero alla manovra del Palermo. Così, il problema al retto femorale accusato in questa prima parte del ritiro di Livigno pone simbolicamente fine all'avventura di Stulac con la maglia rosanero. L'avvento di Dionisi, con il quale aveva condiviso un brillante trascorso professionale ad Empoli con annessa promozione in Serie A, sembrava poter rilanciare le quotazioni del centrocampista, ma quanto visto da dirigenza e staff tecnico in Valtellina deve aver suggerito valutazioni diverse. Dopo il buon girone d'andata dello scorso campionato, con quattro gol e due assist, Stulac è letteralmente sparito dai radar, la prima stagione a Palermo aveva fatto registrare nel 2022-2023 appena undici presenze ed un brutto infortunio che lo ha tenuto a lungo fuori dai giochi. Ingaggio elevato e problemi fisici potrebbero costituire elementi di forte criticità in ottica cessione: timidi sondaggi per il suo cartellino da parte di Sampdoria, Hellas Verona e Reggiana, il contratto che lega Stulac al Palermo scade a giugno 2025.