Palermo, GazzaSport: “Pierozzi ok, Nedelcearu in uscita? Giorgini-Stulac…”

"Dionisi ha scelto: avanti con il 4-3-3 e fiducia a Stulac". Apre così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori in casa Palermo. In questi primi giorni di ritiro a Livigno, il nuovo allenatore rosanero sta lavorando solo su questo modulo. "Eventuali varianti arriveranno casomai dopo, appena l’organico sarà più definito". Inoltre, Dionisi sta provando anche a rilanciare Stulac in cabina di regia, che ha già allenato ad Empoli, conquistando insieme la promozione in Serie A.

Nel frattempo, dopo aver ingaggiato il portiere Gomis, nelle prossime ore dovrebbe raggiungere il ritiro anche Nikolaou, che ha già salutato i compagni dello Spezia. Stesso discorso per Niccolò Pierozzi, "per il quale l’operazione con la Fiorentina è già stata conclusa". Il terzino arriverà a titolo definitivo. Inoltre, Carissoni del Cittadella resta nel mirino e qualche altro movimento potrebbe registrarsi in caso di nuove partenze. "Nedelcearu potrebbe essere in uscita. In quel ruolo De Sanctis segue da vicino il giovane Giorgini del Südtirol", conclude il noto quotidiano.