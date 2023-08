Calciomercato Palermo, Gds: “Damiani alla Juventus Next Gen, decisione di Corini…”

Ultimi giorni caldi e concitati della sessione estiva di calciomercato e Palermo che potrebbe ancora regalare qualche interessante operazione in entrata. Dopo gli ultimi squilli, con Liam Henderson già ufficializzato e Federico Di Francesco ormai in dirittura d'arrivo, qualcosa potrebbe ancora muoversi in zaona nevralgica in casa rosanero. Un reparto che ha visto ad oggi gli innesti di Vasic ed Henderson, a cui hanno fatto da contraltare le cessioni di Broh e Saric ed il mancato riscatto di Verre dalla Sampdoria. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma proprio sulla situazione in linea mediana, con Damiani che sarà il prossimo a salutare la squadra pronto a virare verso una nnova destinazione. L'ex Empoli si trasferirà in prestito secco alla Juventus Under 23, ed il binomio Rinaudo-Bigon potrebbe piazzare un nuovo colpo in entrata nel reparto (jJgiello, Pickel o Florenzi?) per equiparare il computo di entrate ed uscite a centrocampo in questa sessione di campagna trasferimenti. Impresa non semplice, ma neanche impossibile per il management del club targato City Football Group, con soli cinque giorni a disposizione prima della chiusura delle liste e con due gare di campionato in mezzo da giocare contro Reggiana in trasferta e Feralpisaò al Barbera. Corini deciderà in giornata se convocare o meno Damiani per la trasferta in Emilia contro la matricola del torneo cadetto guidata da Nesta, ma l'esperienza del classe 1998 in rosanero è prossima a concludersi, almeno per quanto concerne la stagione appena cominciata.