Calciomercato Palermo, Gds: “Da Valentin Gomez all’idea Ioannou, ecco Di Bartolo…”

Quadro consuntivo in merito al calciomercato estivo del Palermo FC sull'edizione odierna del Giornale di Sicilia. Club rosanero che continua a lavorare alacremente al fine di rifinire, completare e potenziare ulteriormente la rosa a disposizione di Dionisi. De Sanctis ha già piazzato i colpi Gomis, Nikolaou ed Henry, con quest'ultimi due che potrebbero già debuttare nell'odierno test amichevole contro una formazione che milita nella terza divisione svizzera. Sabato nel match in programma a Temù contro il Monza di Nesta non è da escludere la presenza di qualche volto nuovo. Intanto management e scouting del club targato CFG guardano anche in Sudamerica, come confermano dall'Argentina, il Palermo avrebbe infatti presentato un'offerta per il giovane centrale difensivo del Velez e della selezione Under 20 albiceleste, Valentin Gomez. Clausola rescissoria di dieci milioni e contratto con il club argentino fino al 31 dicembre prossimo, Palermo che starebbe lavorando per trovare un punto di convergenza e rilevare il cartellino del talentuoso prospetto sudamericano. Occhio sempre a Mazzitelli per il centrocampo, per quanto concerne il ruolo di esterno mancino basso, oltre alle note opzioni Carissoni, Di Chiara e Turicchia, De Sanctis starebbe vagliando l'idea Ioannou dal Como. Ceccherini e Pierozzi restano nei rispettivi ruoli piste calde per completare la retroguardia di Dionisi, mentre dal Lommel SKi, club del circuito City Group, arriva il giovanisssimo estremo difensore Di Bartolo, talento dalle origini palermitane che si candida al ruolo di terzo portiere alle spalle di Desplanches e Gomis.