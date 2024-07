Serie B, Gazzetta dello Sport: “Agosto by night, apre Brescia-Palermo. Settembre…”

Edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" che propone un quadro riepilogativo del calendario di Serie B, focalizzandosi sulle prime quattro giornate del torneo cadetto edizione 2024-2025. Gare che si disputeranno tutte in notturna, tranne Sudtirol-Salernitana e Sampdoria-Bari, per l'intero mese di agosto. Fischio d'inizio fissato per le 20.30. Aprirà, venerdì 16 agosto, il big match Brescia-Palermo, in una serata di gala al Rigamonti che offrirà agli appassionati una sfida di assoluto cartello, Match che sarà condizionato dai precedenti impegni in Coppa Italia di compagine lombarda e formazione rosanero. Poi programma che si dipanerà nel weekend con quattro gare in programma sabato e cinque la domenica. Stesso mood nella seconda giornata, con Modena-Bari che sarà l'anticipo del venerdì. Terza giornata che si disputerà nel turno infrasettimanale tra il martedì ed il mercoledì successivi (27-28 agosto) con un incrocio tra le big Cremonese e Palermo allo Zini che promette scintille e spettacolo. Quindi quarta giornata nel weekend di fine agosto prima della sosta calendarizzata il sei settembre. Si tornerà a giocare di pomeriggio solo alla ripresa del campionato alle porte dell'autunno, ancora da definire giorno ed orario (sabato alle 14?) molto dipenderà dalla vendita dei diritti televisivi con tre milioni di euro in meno a club ad oggi ancora oggetto di negoziazione tra le parti. Compilazione del calendario 2024-2025 copdizionato dalla richiesta del Palermo di giocare le prime tre giornate in trasferta per consentire i lavori di manutenzione, ripristino ed ammodernamento del Renzo Barbera. Anche la Carrarese non avrà in avvio di stagione il proprio impianto a disposizione, giocherà a Chiavari la Coppa Italia, quindi a Pisa le prime gare interne di campionato. Toscani che dovrebbero riappropriarsi del proprio stadio il 28 settembre quando ospiteranno la Reggiana. Impianti pronti fin dall'alba del torneo per Juve Stabia, Mantova e Cittadella.