Calciomercato Palermo, Gazzetta dello Sport: “Lista Corini, Venuti, Caso e Zerbin…”

Almeno tre rinforzi di livello per colmare il gap con le prime della classe. L'intento del Palermo di proprietà del CFG è piuttosto chiaro in questa sessione invernale di calciomercato ed il binomio composto da Rinaudo e Bigon, di concerto con una capillare e qualificata rete di scouting, è al lavoro da mesi per individuare i profili più funzionali alla causa rosanero. L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" fa il punto sulla lista stilata da Corini in sinergia con dirigenza ed area tecnica, con la questione esterno basso di destra che ha la priorità all'ordine del giorno. Mateju, da sempre centrale difensivo adattato sulla corsia, al pari di Buttaro, lascerà il club di viale del Fante. Palermo alla ricerca di un laterale puro, tecnicamente dotato e dalla chiara indole propulsiva. Graves ha fatto bene nelle ultime uscite ma incarna chiaramente altre caratteristiche. Sondaggi per Diakite e Dickmann, occhio a Venuti che piace ed a Lecce sta giocando pochissimo. La rosea sottolinea anche la necessità di trovare un esterno d'attacco di grande livello che possa fungere da alternativa a Di Francesco ed Insigne. Caso del Frosinone, protagonista assoluto della promozione in A dei ciociari, è un profilo che fa certamente gola, occhio anche a Zerbin che non trova significativo spazio a Napoli.