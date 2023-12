Calciomercato Palermo, CdS: “E’ Caso il jolly. Via uno tra Mateju e Buttaro”

Partirà ufficialmente il prossimo 2 gennaio la sessione invernale di calciomercato, che si concluderà il 31.

"E' Caso il jolly del Palermo". Titola così l'edizione odierna del "Corriere dello Sport", che punta i riflettori in casa rosanero. Partirà ufficialmente il prossimo 2 gennaio la sessione invernale di calciomercato, che si concluderà il 31 gennaio 2024 alle ore 20:00. Un mese focale in chiave presente e futura al fine di migliorare la rosa a disposizione di Eugenio Corini. In entrata, il club targato City Football Group dovrebbe ultimare dalle tre alle quattro operazioni.

"Idee chiare per il Palermo. Poche ma buone. Un esterno, sia in difesa che in attacco. E poi, forse, un centrocampista. Prende corpo il piano d’azione in questa sessione invernale di mercato. Il club non ha fretta di intervenire ed effettuerà solo dei ritocchi, operazioni mirate con l’obiettivo di alzare ulteriormente il livello di una squadra che è già in linea con i programmi della società", si legge.

E agli eventuali nuovi innesti corrisponderanno tendenzialmente altrettante cessioni, considerando che - al momento - la lista over è al completo. Chi potrebbe lasciare Palermo ed il Palermo è uno tra Mateju (contratto in scadenza) e Buttaro, "che andrebbe via in prestito e per il quale ci sono alcune sirene provenienti dalla Francia". In quel caso, Salim Diakité della Ternana potrebbe essere un'opzione. "Più percorribile la pista Lorenzo Dickmann (27), terzino del Brescia in prestito dalla Spal. Possibile anche l’arrivo di un esterno d’attacco: è stato fatto un sondaggio per Giuseppe Caso (25), jolly offensivo del Frosinone, ma ogni discorso ruota intorno al 'paletto' degli Over", conclude il noto quotidiano.

