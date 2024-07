Calciomercato Palermo, Gazzetta dello Sport: “Ciao Stulac, Reggiana ad un passo…”

Leo Stulac è pronto a lasciare il Palermo FC. Un biennio oggettivamente deludente, specie in relazione a caratura del calciatore ed aspettative generete dal suo approdo in maglia rosanero. Problemi fisici, infortuni, scarsa continuità di impiego, prestazioni raramente convincenti ed all'altezza delle sue indubbie qualità tecniche e balistiche. Il playmaker sloveno non è mai riuscito a caricarsi il Palermo sulle spalle, né ad assumere quella leadership tecnica e carismatica in zona nevralgica che si confà ad un profilo top nel suo ruolo. Ventuno presenze, quattro gol e due assist nella stagione scorsa per l'ex Venezia, che non ha convinto in ritiro a Livigno Alessio Dionisi, allenatore con il quale aveva già ottenuto una promozione in A ad Empoli. Dopo l'ennesimo stop (problema al retto femorale) la decisione di escluderlo dalla seconda parte della preparazione estiva a Manchester, di fatto una sentenza sul futuro del calciatore. Un futuro che sarà lontano da Palermo, come conferma l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" che vuole la Reggiana vicinissima ad acquisire il cartellino dello sloveno in scadenza a giugno 2025. Club emiliano che spinge per chiudere quanto prima l'operazione, Stulac che avrebbe già espresso il suo gradimento rispetto alla nuova destinazione. C'è da trovare l'intesa col Palermo, ma la fumata bianca dovrebbe giungere senza particolari intoppi e a breve si potrebbero anche fissare le visite mediche per poi formalizzare l'affare e mettere il regista a disposizione di Viali.