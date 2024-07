Calciomercato Palermo, Gds: “Idea Nicolussi Caviglia dalla Juventus, in attacco…”

Solito punto sul calciomercato del Palermo FC pubblicato sull'edizione odierna del Giornale di Sicilia. Diverse le operazioni in uscita da definire, con Samuele Damiani conteso da Foggia e Pescara, club abruzzese leggermente favorito, con l'ex Empoli che ritroverebbe in biancoceleste il suo mentore, Silvio Baldini. C'è da trovare una sistemazione per altri due profili fuori dal progetto tecnico di Dionisi in zona nevralgica, Jeremie Broh e Leo Stulac. La Salernitana guarda con attenzione al futuro di Ionut Nedelcearu. Per quanto concerne gli ulteriori innesti da portare a compimento nel corso di questa sessione estiva, non dispiace all'area tecnica rosanero il centrocampista di proprietà della Juventus, Nicolussi Caviglia. Spazio ridotto nel nuovo corso targato Thiago Motta, esperienza acclarata in Serie B con le maglie di Perugia e Sudtirol, voglia di giocare con continuità e ritagliarsi un ruolo da protagonista. Cagliari, Lecce, Venezia, non mancano le pretendenti per il ragazzo in Serie A, mentre in B un'altra big, la Cremonese, lo monitora con particolare interesse. Capitolo terzino sinistro sempre aperto per il ds De Sanctis, occhi aperti anche in avanti dove si cerca ancora un attaccante per completare il reparto, anche se l'imminente arrivo di Appuah e le parle di Brunori hanno mitigato l'urgenza, visto anche l'acquisto di Thomas Henry. Management del club targato CFG che vorrebbe anche puntellare la retroguardia con l'arrivo di un altro centrale difensivo, ma non sembrano decollare le trattative per Ceccherini dell'Hellas Verona e Giorgini del Sudtirol.