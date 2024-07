Palermo, Gds: “Brunori, tempi anomali e domande senza risposta. 6 milioni dalla A…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sull'intervista realizzata da Brunori sui canali ufficiali del Palermo FC volta a chiarire la posizione del bomber italobrasiliano dopo dubbi, perplessità, ipotesi multiple ed incertezza perenne sul suo futuro che hanno caratterizzato queste settimane. Uno step quanto mai opportuno per placare il clima di insofferenza, instabilità e tensione che orbitava attorno a quello che è ancora il capitano della compagine rosanero. Parole chiare ed inequivocabili, mirate a ricucire ogni strappo con club ed ambiente, che bollano come incomprensione le dichiarazioni post ko col Venezia, rilanciano voglia ed orgoglio di rappresentare come giocatore simbolo i colori rosanero anche nella prossima stagione, rispediscono al mittente eventuali avances di altri club. Rafforzando, con l'aspetto prettamente umano e personale, la nascita della propria figlia nel capoluogo siciliano condivisa con la consorte, il suo legame con Palermo. Il noto quotidiano regionale si focalizza sull'orario insolito di pubblicazione del contenuto, a mezzanotte di domenica 28 luglio, e pone comunque quesiti tuttora rimasti irrisolti che lasciano aperto ogni possibile scenario. Cosa accadrebbe se arrivasse quella famosa offerta di sei milioni da una società di Serie A? La voglia di cambiare aria da parte del ragazzo c'era e si è placata, in mancanza di offerte concrete, o non c'è mai stata? Perché il calciatore, infortunato, non era allo stadio di Chesterfield con gli altri compagni indisponibili per sostenere la squadra nell'amichevole contro il Leicester? Adesso la società lo tolga dal mercato per corroborare il contenuto di quel video, il resto - conclude il quotidiano cartaceo - resteranno solo pettegolezzi di una calda notte estiva.