Calciomercato Palermo, Corriere dello Sport: “Rivas si può, sprint Corrado. Prati…”

Per l'esterno e nazionale honduregno della Reggina, Rigoberto Rivas, la strada si fa potenzialmente in discesa dopo la bocciatura al Tar del club calabrese che crea le premesse per il probabile svincolo d'ufficio di tutti gli attuali tesserati in casa amaranto. Palermo che dovrà adesso decidere se stringere i tempi sul classe 1998, o vagliare altre opzioni nel ruolo. Discorso analogo per un altro calciatore della Reggina, monitorato per il ruolo di terzino sinistro, ovvero Gianluca Di Chiara. Il palermitano è considerato profillo valido e affidabile in categoria, ma non la prima scelta. Nonostante le criticità, il nome in cima alle preferenze resta quella del giovane Niccolò Corrado, di proprietà della Ternana e sul cui cartellino l'Inter vanta un diritto di recompra non ancora esercitato. Per il centrocampo, reparto in cui Damiani e Broh attendono di trovare una nuova destinazione, piace il gioiello Matteo Prati di proprietà della Spal. Valutazione onerosa e folta concorrenza per il playmaker classe 2003, protagonista con l'Italia di Nunziata, al pari di Desplanches, agli ultimi Mondiali Under 20. Sotto osservazione dello scouting rosanero anche il classe 2000, Christopher Attys, che Corini potrà vedere all'opera oggi proprio nel test contro il Trento che sancira di fatto il termine della preparazione estiva per Brunori e compagni.