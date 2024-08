Calciomercato Palermo, Corriere dello Sport: “No di Coulibaly, Sekulov e Raimondo…”

Punto sul calciomercato in Serie B sull'edizione odierna del Corriere dello Sport. Palermo che riceve il no da Lassana Coulibaly della Salernitana che vuole la A ed è attratto dall'ipotesi Lecce anche per ragioni logistiche. De Sanctis prepara l'affondo per la mezzala, classe 2004, Hasa della Juventus Next Gen e segue i giovani talenti dell'Atalanta Siren Diao ed il terzino sinistro Ceresoli. Piace molto il centrocampista offensivo Sekulov della Juventus, rosa in vantaggio su Frosinone e Sampdoria che monitorano con attenzione il prospetto macedone in forza ai bianconeri. Stretta finale per l'attaccante esterno Stredair Appuah, per il cui cartellino il club targato CFG ha un'intesa con il Nantes sulla base di circa due milioni di euro più bonus. Per il ruolo di esterno basso macino resta una valida opzione alternativa l'esperto Gianluca Di Chiara, in uscita dal Parma di Pecchia. Si cerca un ulteriore puntello per il reparto offensivo, dopo l'approdo di Thomas Henry dall'Hellas Verona e la conferma, salvo sorprese last minute, di Matteo Brunori. Torna d'attualità il profilo del giovane Raimondo del Bologna. A pochi giorni dall'esordio ufficiale in Coppa Italia contro il Parma di Pecchia, in programma domenica 11 agosto al Tardini con fischio di inizio alle 18.30, il calciomercato del Palermo FC, che punta deciso alla promozione diretta in Serie A nel torneo cadetto 2024-2025, è ancora in piena evoluzione.