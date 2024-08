Calciomercato Palermo, Gazzetta dello Sport: “Occhi su Hasa e Ceresoli, Appuah…”

L'edizione odierna de " La Gazzetta dello Sport" fa un punto su prospettive ed ambizioni del Palermo di Dionisi a pochi giorni dal primo impegno ufficiale della stagione in programma domenica 11 agosto al Tardini contro il Parma. Al cospetto della formazione di Pecchia, all'esordio in Coppa Italia, la compagine rosanero potrà testare condizione, tenuta ed identità tattica sfidando una squadra di categoria superiore. C'è attesa dopo le buone indicazioni emerse, in termini prestazionali e di risultati, negli ultimi test amichevoli contro Monza, Leicester ed Oxford United. La rosea sottolinea come adesso ci si aspettano gol e giocate decisive dalle punte centrali, Henry che arriva nel capoluogo siciliano con entusiasmo ed ottime credenziali, e Brunori, finalmente più sereno e concentrato dopo la felice risoluzione del lungo ed estenuante tormentone di calciomercato legato al suo futuro. Le operazioni in entrata portate a termine fin qui sono apparse di livello ed oculate, perfettamente funzionali alle esigenze della rosa ed al calcio del nuovo allenatore, Alessio Dionisi. L'organico va ancora completato ed il ds De Sanctis è quotidianamente all'opera per potenziare e definire ulteriormente la squadra. Segre è ancora alle prese con una distorsione al ginocchio, piace molto la mezzala Luis Hasa di proprietà della Juventus, praticamente definito dal Nantes l'acquisto del cartellino dell'attaccante esterno Stredair Appuah. Caccia ad un terzino sinistro, con il giovane Ceresoli dell'Atalante finito nel taccuino del comparto scouting del Palermo targato CFG. Un mix di giovani di qualità e big con carisma ed esperienza in categoria, se non dovesse ripetere gli errori della scorsa stagione, vedi preparazione atletica ed annessi infortuni muscolari, il Palermo ha tutte le carte in regola per recitare un ruolo da assoluto protagonista in campionato e puntare alla promozione diretta in Serie A.