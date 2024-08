Calciomercato Palermo, sprint Damiani: Ternana tenta sorpasso sul Pescara. Dettagli

Tutti pazzi in Lega Pro per Samuele Damiani. Il centrocampista nativo di Poggibonsi, tra i protagonisti della promozione del Palermo in Serie B di un paio di stagioni addietro, impresa targata Silvio Baldini, è certamente tra i profili più richiesti in questa sessione estiva di calciomercato. In uscita dal Palermo di Dionisi, con cui ha svolto la preparazione estiva dopo l'ottima stagione con la Juventus Next Gen, il classe 1998 è adesso oggetto di corte serrata da parte di almeno tre top club di terza divisione che puntano al ritorno tra i cadetti. Pescara in pole position, con Silvio Baldini che non vede l'ora di poter riabbracciare il suo pupillo capace di conferire fosforo, geometrie ed intensità allo sviluppo della manovra in zona nevralgica. Ci ha provato a lungo, senza successo fin qui, il Foggia ad inserirsi nella corsa al cartellino dell'ex Empoli e Carrarese. Adesso, stando alle indiscrezioni pubblicate da TMW, si registrerebbe un forte interessamento della Ternana che si sarebbe inserita prepotentemente nella trattativa tra Palermo e Pescara e sarebbe pronta ad un'offerta importante per rilevare a titolo definitivo il cartellino del calciatore. Contatti fitti nelle ultime ore e possibile sorpasso al fotofinish delle Fere sul club adriatico: è corsa a due per assicurarsi le prestazioni di samuele Damiani nella stagione calcistica 2024-2025.