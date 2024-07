Calciomercato Palermo, La Repubblica: “Silenzio Brunori, futuro Damiani e Saric…”

Sorrisi, pacche sulle spalle e voglia di ricominciare un percorso, possibilmente vincente, su basi e prerogative diverse rispetto al passato. Palermo che si ritrova a Coccaglio per i test atletici, tra volti nuovi e vecchie conoscenze pronte a giocarsi le proprie chances nell'imminente ritiro estivo di Livigno. L'edzione odierna de "La Repubblica-Palermo" fa il punto della situazione, con la sessione estiva di calciomercato appena iniziata e la dirigenza rosanero costantemente al lavoro per rifinire e potenziare l'organico a disposizione di Alessio Dionisi. Palermo work in progress, che punta decisamente alla promozione diretta in Serie A e ad allestire una rosa in grado di mettere in fila tutte le dirette concorrenti nel prossimo torneo cadetto. Gomis tra i pali è una virtuale certezza, ma interrogativi e tasselli da innestare abbondando in tutti i reparti. Da valutare i calciatori di ritorno dai rispettivi prestiti: molto bene Saric con l'Antalyaspor in Turchia e Damiani con la Juventus Next Gen in Lega Pro, entrambi proveranno a convincere Dionisi e ritagliarsi un posto nel roster di centrocampisti. Sotto osservazione anche Leo Stulac, così come gran parte dei componenti del reparto offensivo. Soleri sempre più verso lo Spezia nell'affare Nikolaou, Brunori resta un rebus: qualche club di A e3 big di B come Sassuolo e Cremonese sempre alla finestra per il bomber italobrasiliano. Matteo Bonini della virtus Entella ed Edoardo Iannoni del Perugia sono due giovani che stuzzicano lo staff di De Sanctis, Gyomber è un'opzione per la retroguardia, Pedro Mendes una pista battuta per il comparto offensivo.