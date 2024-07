Calciomercato Palermo, Gds: “C’è Gomis tra i pali, idea Romagnoli. Mazzitelli… “

Raduno e test atletici a Coccaglio, preludio del ritiro estivo a Livigno che aprirà di fatto la stagione calcistica del Palermo edizione 2024-2025. Compagine rosanero che si è ritrovata agli ordini del nuovo tecnico, Alessio Dionisi, pronta a preparare al meglio il prossimo campionato cadetto che la vede di fatto tra le favorite alla promozione. Intanto, il nuovo direttore sportivo, Morgan De Sanctis, lavora alacremente per definire e potenziare l'organico. L'affare Nikolaou con lo Spezia è in dirittura d'arrivo, con il difensore greco che ritroverà Dionisi alla guida dopo la trionfale esperienza condivisa ad Empoli, Soleri ed Aurelio faranno il percorso inverso approdando alla corte di D'Angelo. Titolo definitivo per la boa scuola Roma, prsetito con diritto di riscatto per l'esterno ex Pontedera. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia fa il punto sul calciomercato del club targato CFG, sottolineando l'ormai imminente arrivo di Alfred Gomis dal Rennes. Una garanzia tra i pali con grande esperienza tra Serie A, B e calcio francese: 46 partite in massima serie italiana, a48 in B e 15 oresenze. in Nazionale senegalese. Biennale con opzione per un terzo anno per il portiere che si giocherà la maglia da titolare con Desplanches. Pigliacelli piace al Catanzaro, altro sondaggio per Mendes dell'Ascoli in avanti. Per la difesa spunta anche la candidatura di Romagnoli dal Frosinone. Carissoni e Pierozzi restano opzioni spendibili sulle due corsie nel ruolo di esterno basso, Mazzitelli resta un obiettivo difficilmente perseguibile in zona nevralgica visto le esose pretese del Frosinone, circa cinque milioni, per il cartellino dell'ex Sassuolo.