Calciomercato Palermo, in arrivo Alfred Gomis: visite mediche per il portiere

Il Palermo è prossimo ad ufficializzare il primo acquisto della sessione estiva di calciomercato. Alfred Gomis, portiere classe 1993 di proprietà del Rennes, approderà alla corte di Alessio Dionisi nelle prossime ore. Secondo quanto riportato da "Gianlucadimarzio.com", l'esperto estremo difensore ex Como - che affiancherà Sebastiano Desplanches - ha già svolto le visite mediche di rito e si trasferirà in rosanero a titolo definitivo, firmando un contratto biennale con ulteriore opzione. Gomis avrebbe ancora un anno di contratto, per questo motivo il Palermo verserà dei bonus al club francese come indennizzo. Per il classe 1993 si tratta di un ritorno in Italia, avendo già indossato fra le altre le maglie di Torino, SPAL, Crotone e Bologna.