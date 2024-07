Corriere dello Sport: “Brunori rimane un intrigo, Palermo parte col dubbio”

"Brunori rimane un intrigo, Palermo parte col dubbio". Titola così l'edizione odierna del "Corriere dello Sport", che punta i riflettori in casa Palermo. Quale futuro per l'attaccante italo-brasiliano? Per adesso Brunori inizierà il ritiro con i rosanero ma per lui, "dopo molti sondaggi, sarebbero arrivate proposte dalla serie A che non possono lasciarlo indifferente", si legge.

Nei giorni scorsi, la mossa del club è stata chiara: in sede di conferenza stampa, il direttore sportivo Morgan De Sanctis ha di fatto blindato il capitano del Palermo, ribadendo che per il club Matteo fa parte del progetto. Un modo per confermare anche "che le condizioni economiche in caso le stabilirà il Palermo", che due anni fa acquistò per intero il cartellino del giocatore con un discreto investimento (3,5 milioni più bonus alla Juventus). Insomma, con una sessione estiva così lunga, il destino di Brunori resta in bilico "ma è interesse dello stesso Palermo risolverlo in breve tempo", conclude il noto quotidiano.