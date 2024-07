Palermo, GdS: “Blin fa le visite, Damiani verso il Pescara. Mazzitelli…”

"Blin fa le visite". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo e sull'imminente approdo di Alexis Blin alla corte di Alessio Dionisi. Visite mediche in corso per il centrocampista francese che, dopo aver lasciato il ritiro del Lecce, con ogni probabilità partirà per Manchester, dove i rosanero proseguiranno la preparazione pre-campionato. "E' Blin il tassello scelto in regia nel Palermo che verrà, quel giocatore di quantità e qualità chiamato a far da tramite tra centrocampo e difesa. Il classe 1996, che ha già lasciato il ritiro del Lecce, arriva nell’ambito di un’operazione lampo: un milione di euro circa ai salentini, triennale al francese con uno stipendio da 500 mila euro all’anno", si legge.