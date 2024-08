Palermo, Gds: “Blin, Gomes e Ranocchia, mediana top! Plus Saric e Vasic, Segre…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sulle possibili soluzioni in zona nevralgica per Dionisi, il quale dispone di un roster di assoluta qualità in mediana ma deve fare i conti al momento con l'assenza pesante di Segre, ai box per un infortunio al ginocchio. L'acquisto di Blin, in un reparto che ha già congedato Stulac e farà a breve lo stesso con Broh e Damiani, è stato certamente un colpo di notevole spessore. Fisicità, intensità, carisma e senso geometrico per il centrocampista francese che ha già preso in mano le redini della manovra con disinvoltura e personalità. L'ex Lecce detta i tempi davanti la difesa, alternandosi con Gomes e integrandosi alla perfezione con attitudini e peculiarità di Filippo Ranocchia. Anche se ha abbassato di qualche metro il suo raggio d'azione, agendo da intermedio propenso all'inserimento, il numero dieci rosanero ha dimostrato di poter ancora conferire pericolosità ed incisività in fase offensiva. Vasic è uscito un po'malconcio dall'ultimo test contro l'Oxford, Saric è al momento l'unico cambio arruolabile vista anche l'indisponibilità di Segre in vista dell'esordio in Coppa Italia contro il Parma di Pecchia. Ragion per cui, la trattativa per arrivare a Luis Hasa, classe 2004 della Juventus Next Gen, è più viva che mai. Coperta corta a centrocampo ma non solo, urge risolvere la questione del terzino sinistro, Il solo Lund non può bastare su quella corsia, Buttaro si è adattato bene ma non può rappresentare una soluzione definitiva in stagione. La trattativa col Parma per Di Chiara non è mai decollata, forse per alcune perplessità di matrice anagrafica del club che preferirebbe puntare su giovani del calibro di Giordano della Sampdoria o Ceresoli dell'Atalanta. Escluso che Vasic possa essere inserito nell'operazione con il club orobico. Nedelcearu si è guadagnato la fiducia di Dionisi e non dovrebbe muoversi, sarà uno tra Peda e Graves, se non entrambi, ad andare a collezionare minutaggio ed esperienza altrove, probabilmente con la formula del prestito.