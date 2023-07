Calciomercato Palermo, Corriere dello Sport: “Fari su Corrado e Rivas, Soleri…”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport sintetizza mosse ed obiettivi di calciomercato del Palermo targato City Football Group. La squadra di Corini inizierà oggi la seconda parte del ritiro a Pinzolo, dopo il duro lavoro a Ronzone, mentre la dirigenza lavora per completare la rosa a disposizione del tecnico con ulteriori operazioni in entrata. Per il ruolo di terzino sinistro, il preferito resta sempre Niccolò Corrado, già rosanero nella stagione targata Boscaglia-Filippi ed oggi di proprietà della Ternana. Folta concorrenza in Serie A e un futuro anche legato alla volontà dell'Inter di esercitare il diritto di recompra sul suo cartellino. Come esterno d'attacco da innestare nel tridente, il nome di Rigoberto Rivas è sempre in cima ai pensieri di management ed area tecnica, c'è il gradimento del calciatore ma bisognerà attendere l'evoluzione del complesso iter della Reggina, tra giustizia sportiva e ordinaria, prima di imprimere un'eventuale accelerazione all'affare. Per la difesa rimbalza il nome di Diakité della Ternana, mentre il club ha smentito un possibile interessamento per Gondo, ex Ascoli, il cui cartellino è di proprietà della Cremonese. Soleri, dopo l'ottimo avvio nella preparazione estiva ed il gol magnifico realizzato in amichevole contro il Bologna, spinge per la riconferma.