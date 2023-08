Calciomercato Palermo, Corriere dello Sport: “Adesso Rivas? Di Chiara o Corrado…”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sul calciomercato rosanero dopo l'arrivo in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in A del classe 2000 Diego Valencia dalla Salernitana. Dopo un avvio scoppiettante ed una fase di stand-by, utile a valutare le mosse e focalizzare gli ulteriori obiettivi da centrare, la sessione estiva del Palermo pare pronta a ravvivarsi nuovamente. Servono altri tasselli pregiati funzionali al credo tattico di Corini. L'arrivo del jolly offensivo cileno non preclude ulteriori movimenti nel reparto offensivo, dove Soleri potrebbe essere sacrificato in presenza di un'offerta congrua. Palermo che pretende una cifra vicino al milione di euro per il cartellino del classe 1997, Brescia in pole position per aggiudicarsi le prestazioni della boa scuola Roma. Oggi attesa una schiarita dirimente sulla situazione in casa Reggina, in caso di ulteriore bocciatura del Tar si creerebbero i presupposti per lo svincolo d'ufficio dei calciatori attualmente tesserati con la società calabrese. Palermo che potrebbe concretamente accelerare per Rigoberto Rivas, duttile attaccante esterno da tridente, e vagliare l'opzione Di Chiara per il ruolo di terzino sul binario mancino. Il nome in cima alla lista della dirigenza rosanero in quella zona di campo resta sempre quello di Niccolò Corrado, il cui cartellino è oggi di proprietà della Ternana ma sui cui l'Inter vanta un diritto di recompra.