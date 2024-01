Calciomercato Cremonese, è fatta per Johnsen del Venezia: salta l’operazione Caso?

Il numero 10 del Frosinone, dopo non aver mai considerato l'interesse del Palermo, sembrava essere promesso sposo della Cremonese. Quest'ultima, che secondo le ultime indiscrezioni riportate da Gianluca Di Marzio, avrebbe chiuso l'operazione che dovrebbe portare Dennis Johnsen dal Venezia in grigiorosso. C'è l'intesa tra le parti, accordo triennale per l'esterno offensivo di origini norvegesi. Il classe 1998 dispone di buona velocità di base e ottima tecnica, ha un ottimo controllo palla ed è bravo sia nell'uno contro uno che nel fornire assist ai compagni, anche se a volte pecca nelle decisioni finali da prendere negli ultimi metri. Ennesima freccia offensiva per l'arco di Giovanni Stroppa, che punta fortemente alla Serie A.