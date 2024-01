Bari: in quattro lavorano a parte, domani la rifinitura a Palermo

Ecco il lavoro svolto dalla squadra di Pasquale Marino in vista della sfida in programma venerdì sera al "Barbera".

E' proseguita oggi la preparazione del Bari in vista della sfida contro il Palermo, in programma venerdì sera allo Stadio "Renzo Barbera". Penultima seduta di lavoro per i biancorossi, che questa mattina, "dopo una prima parte passata in sala video per l'analisi tattica" hanno lavorato sul terreno del San Nicola "aprendo, dopo un prologo dedicato alla mobilità articolare ad intensità crescente, con esercitazioni tattiche a tutto campo, concentrandosi poi su calci piazzati e lavoro specifico sulle conclusioni a rete", informa il club pugliese.