Bari, Marino: “Palermo? Vi dico la mia. Gara difficile, ma sono fiducioso”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Bari in conferenza stampa: "Mi aspetto una reazione d'orgoglio".

"Il Palermo ha un organico importantissimo per la categoria, già in estate hanno preso giocatori che in passato hanno vinto il campionato. La partita è abbastanza difficile, deve dare stimoli a chiunque. Voglio fare una grande prestazione e dimostrare che siamo cresciuti a livello caratteriale". Lo ha detto Pasquale Marino, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Palermo, in programma venerdì sera allo Stadio "Renzo Barbera".

FIDUCIA - "Abbiamo lavorato bene cercando di cancellare del tutto il risultato, nelle ultime sei penso sia l'unica da mettere da parte. Non fa testo perché non abbiamo fatto niente di quanto fatto di recente, mi aspetto una reazione di orgoglio. Sono fiducioso perché ho visto la voglia di dare il massimo. Non eravamo coordinati nei movimenti, arrivando sempre in ritardo nel pressing. Contro l'Ascoli abbiamo fatto una buona mezzora, nell'ultimo periodo ci sono stati buoni momenti, probabilmente poi c'è stata ansia di portare a casa il risultato. A La Spezia meritavamo il pareggio, con il Cosenza il pari ci stava stretto, abbiamo fatto buone prestazioni contro Ternana e Sampdoria. C'è da migliorare, serve una crescita singola e collettiva".

BILANCIO -"I risultati sono importanti, oggi siamo più forti e completi. Sicuramente gli innesti hanno rafforzato il reparto avanzato, siamo in deficit di punti. Non possiamo sempre guardare indietro, i ragazzi sono sempre esigenti con sé stessi e capiscono quando le cose non sono fatte bene. Non avevo percezione che potesse esserci un calo perché avevo visto i ragazzi allenarsi bene, l'avevo detto dopo la gara e lo ribadisco. Io in discussione? Ho pensato solo a preparare la partita di Palermo, dopo ogni gara ci confrontiamo con la società, è successo lo stesso dopo la Reggiana. Sterilità offensiva? Nell'ultimo periodo qualche miglioramento c'è stato. Tanti singoli sono cresciuti, nelle precedenti due partite avevamo fatto cinque gol".

MERCATO -"Dobbiamo completare le coppie, manca un terzino sinistro. Ma al di là di questo noi dobbiamo pensare alla partita di Palermo, non mi aspetto niente. Questo a meno che ci siano occasioni importanti, trovare nell'ultimo giorno di mercato giocatori pronti non è facile. Ho venticinque giocatori, ogni settimana mi parlate di chi non gioca. Sono dei professionisti e devono sentirsi motivati, sfruttando le opportunità per scalare le gerarchie, Benali ed Edjouma l'hanno fatto. L'allenatore cerca di mettere in campo chi sta meglio, vedendoli tutti i giorni me ne accorgo. Poi è sempre il campo che dà i risultati. Chi sostituirà Benali? Ci sono più opzioni, può succedere di tutto. Ci sono tre giocatori nelle stesse condizioni, ognuno può giocare dall'inizio", ha concluso il tecnico del Bari.

