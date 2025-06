Calciomercato, Corriere dello Sport: “Soluzione Palermo: c’è Bradaric”

Nel mirino l'esterno sinistro quest'anno al Verona.

⚽️ Mediagol 10 giugno - 07:14

Tratto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’articolo firmato da Antonio La Rosa analizza nel dettaglio la situazione del Palermo, con particolare attenzione alle strategie di mercato e agli imminenti cambiamenti nella struttura tecnica del club.

Il giornale si sofferma su un punto chiave: la fascia sinistra è da rinforzare. “In attesa della conclusione dell’operazione che porterà Pippo Inzaghi sulla panchina del Palermo”, scrive La Rosa, è già chiaro che una delle priorità del club sarà intervenire sul ruolo di terzino sinistro. L’attuale direttore sportivo Osti, il cui contratto scade il 30 giugno ma è vicino al rinnovo, agirà secondo le indicazioni del nuovo tecnico, anche se alcune valutazioni possono essere già fatte indipendentemente dalla nomina ufficiale.

Corriere dello Sport sottolinea che nel mercato invernale Osti aveva evitato di intervenire sull’out mancino per non “sprecare uno slot over”, preferendo puntare su altri ruoli più urgenti come il portiere, il centrale di difesa e l’attaccante. Ora però, “verranno fatte delle riflessioni diverse”.

Il focus si sposta su chi potrà garantire copertura e qualità sulla corsia mancina. Al momento, oltre a Lund, 23 anni, impiegabile ma la cui permanenza “non è scontata” ci sono soluzioni d’emergenza come Pierozzi, adattabile a entrambe le fasce, e Di Francesco, che però “è sacrificato nel ruolo di esterno a tutta fascia”, come emerso chiaramente durante i playoff contro la Juve Stabia.

Un altro nodo riguarda Aurelio, che “quasi certamente sarà riscattato dallo Spezia” e quindi non rientrerà più nei piani. Per questo, La Rosa sottolinea che il Palermo interverrà sul mercato per prendere “almeno un over”. La necessità è quella di trovare “un profilo esperto, pronto e in grado di migliorare sul piano qualitativo la sua corsia di competenza”.

Sul fronte nomi, Corriere dello Sport rivela un’interessante pista estera: tra gli osservati speciali c’è Domagoj Bradaric, terzino croato classe 1999 di proprietà della Salernitana, in prestito quest’anno al Verona, con diritto di riscatto. Il club veneto sembra orientato a esercitare l’opzione, ma nel frattempo il Palermo (così come il Pisa) ha manifestato interesse per il giocatore. Un’operazione, questa, che sarebbe in linea con gli standard qualitativi ricercati dalla proprietà City Group.

Infine, il giornale aggiunge un dettaglio importante: con l’arrivo di Inzaghi e del suo staff, sono previsti “avvicendamenti nell’area Performance e Fisioterapia”, e “soffia aria di cambiamento anche sul settore relativo al recupero infortuni”. Una rivoluzione silenziosa ma profonda, destinata a toccare ogni aspetto dell’organizzazione del club.