Cagliari, playoff big: Bari e Parma rivali di Ranieri nella corsa alla A. Palermo…

L'edizione online di Tuttosport focalizza la propria attenzione sul Cagliari di Claudio Ranieri, indicato dagli addetti ai lavori, per caratura complessiva, individualità ed attuale stato di forma, la compagine favorita ad imporsi nei prossimi playoff promozione in Serie B. L'approfondimento sottolinea il cambio di rotta in casa sarda con l'avvento di Ranieri sulla panchina, l'ex tecnico di Roma, Inter, Valencia, Juventus, Chelsea e Leicester ha ereditato una squadra reduce da un avvio stentato di stagione e relegata all'undicesimo posto in graduatoria. Un certosino lavoro, di matrice tattica, mentale e psicologica, unitamente ad una sessione invernale di calciomercato rilevante, hanno consentito al Cagliari di cambiare decisamente marcia. King Claudio ha certamente conferito identità, impianto di gioco, esperienza e personalità ad una rosa profonda e molto dotata sul piano tecnico. Oggi il Cagliari. reduce da due vittorie consecutive contro Ternana e Perugia, è quinto in classifica a tre punti dal SudTirol di Bisoli. Non sarà semplice raggiungere e superare gli altoatesini a due giornate dal termine della regular season, ma i sardi ci proveranno al fine di evitare almeno il turno preliminare dei playoff contro quella che sarà la squadra ottava classificata. Elementi del calibro di Lapadula, Nandez, Azzi, oltre al rientrante Mancosu ,spostano decisamente gli equilibri in categoria. Il jolly offensivo sardo ha realizzato un gol magnifico al Curi di Perugia e ritrovato una buona condizione, il calciatore sardo può davvero costituire un plus per Ranieri nella fase topica della stagione. Il Bari di Mignani, ormai matematicamente terzo, andrebbe in Serie A con quattro pareggi nei playoff, il Parma di Pecchia appare per valore assoluto l'altra principale antagonista della formazione di Ranieri in ottica Serie A. Il Sudtirol nelle ultime due giornate sfiderà Cittadella in casa e Modena in trasferta. Il Cagliari invece, ospiterà il Palermo di Corini, settimo ed in zona playoff, e chiuderà al Marulla di Cosenza. Per il Parma invece, ci sono il derby in casa della Spal e ultima al Tardini contro il Venezia di Vanoli. Finale di campionato avvincente, passeggeri e ripartizione dei posti ancora da stabilire sul treno che porta ai playoff.