Palermo, a Cagliari c’è voglia di impresa: blitz a casa Ranieri per volare ai playoff

A Cagliari sulle ali dell'entusiasmo e con la voglia di consolidare la propria posizione in zona playoff. Il Palermo di Corini ha coronato grazie al successo contro la Spal un lungo inseguimento alle prime otto posizioni, conquistando simultaneamente salvezza matematica e settimo posto a due giornate dal termine della regular season. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sul cammino in campo esterno di Verre e compagni in questa stagione agonistica in vista della sfida all'Unipol Domus contro la compagine di Ranieri. Tre vittorie ottenute contro Modena, Benevento ed Ascoli lontano dal Barbera. In tutte le circostanze in cui il Palermo ha fatto bottino pieno in trasferta c'è stata la firma sul tabellino dei marcatori del bomber, Matteo Brunori. Proprio il centravanti italobrasiliano sarà assente contro la compagine sarda per squalifica, a causa del cartellino giallo rimediato contro la Spal nell'ultimo match interno dei rosa. Il Cagliari è, per cifra tecnica complessiva e profondità di organico, una delle formazioni più quotate dell'intero torneo cadetto. Dall'approdo in panchina di un big di caratura internazionale come Claudio Ranieri, la squadra isolana ha iniziato una scalata vertiginosa che l'ha condotta a conquistarsi il quinto posto in graduatoria. Sardi che sperano ancora di agganciare il SudTirol in quarta posizione, ma che rappresentano a prescindere la compagine più accreditata per imporsi nei prossimi playoff e raggiungere Frosinone e Genoa, già promosse in Serie A. Ragion per cui, per violare la Unipol Domus Arena servirà una vera e propria impresa calcistica alla squadra di Corini, che in campo esterno non sempre ha brillato contro le big di questo campionato. Al Barbera il Palermo si impose sul Cagliari nella gara d'andata, ma le squadre vivevano un differente momento storico e quella sconfitta segnò la fine dell'avventura di Fabio Liverani sulla panchina del club del patron Giuliani. Il noto quotidiano regionale sottolinea come il blitz esterno contro una delle big del torneo cadetto manchi ai rosanero in stagione. Tre volte è arrivato un pari, al cospetto di Bari, Sudtirol e Pisa ed in quattro occasioni (Frosinone 1-0, Genoa 2-0. Parma 2-1 e Venezia 3-2) il Palermo è tornato a casa senza punti.