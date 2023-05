Sala: “A Palermo con tanti sogni. Obiettivo playoff, City Group una responsabilità”

Il Palermo ritorna alla vittoria dopo un digiuno che durava dal 17 marzo. La banda di Eugenio Corini si è imposta per due a uno al 'Renzo Barbera' contro la Spal di Massimo Oddo , grazie all'autorete di Meccariello e la rete di Brunori . Una vittoria che gli permette di volare al settimo posso in classifica a due giornate alla fine del campionato. Un percorso in rosanero commentato ai canali ufficiali del club dal difensore rosanero Marco Sala .

"Sono arrivato a Palermo questa estate con tante ambizioni, tanti buoni propositi, tanti sogni e i primi sono stati realizzati: un gol al “Barbera” e salvarci senza passare dai playout. Adesso ci sono i sogni più belli da realizzare, quelli che fanno anche paura a nominarli. Ci proviamo, siamo lì. L’obiettivo adesso sono i playoff. Far parte del City Group oltre che un grandissimo onore è una responsabilità, perché sai che ogni giorno ti devi fronteggiare con una proprietà ambiziosa che ha squadre in tutto il mondo, la prima il Manchester City che è in questo momento la squadra più forte al mondo. Quindi per noi sapere di appartenere a questa holding è bellissimo. Sappiamo di avere questa proprietà forte alle spalle, che non dobbiamo pensare ad altro se non al campo, ad allenarci e vincere le partite. A Palermo mi sono trovato benissimo fin dal primo giorno, io vivo a Mondello, la parte più tranquilla della città, dove mi piace rifugiarmi. Trascorro lì la maggior parte del mio tempo. Sono un ragazzo abbastanza tranquillo. Palermo come città è molto viva e anche questo mi piace, lo vediamo soprattutto allo stadio dove percepiamo il calore della gente. ma anche per strada dove c’è sempre qualche tifoso del Palermo pronto a darci un abbraccio, un sorriso e questo per noi è veramente importante."