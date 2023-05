Cagliari-Palermo, primo atto: Ranieri e Corini, possibile nuova sfida ai playoff…

Derby delle isole al profumo di playoff. Cagliari e Palermo si sfideranno sabato prossimo all'Unipol Domus Arena con in palio punti pesanti a due giornate dal termine della regular season in Serie B. L'edizione odierna de "L'Unione Sarda" si sofferma su quello che, probabilmente, è uno dei match più interessanti del penultimo turno del torneo cadetto. Compagine di Ranieri che galleggia tra il quinto ed il sesto posto, attualmente a pari punti con il Parma, a tre lunghezze dalla rivelazione del campionato, il SudTirol di Bisoli. Altoatesini che faranno di tutto per difendere la quarta posizione, che fa gola a sardi e ducali, in quanto consentirebbe di evitare il turno preliminare dei playoff. Il noto quotidiano regionale sottolinea come Cagliari e Palermo, in relazione ai risultati che matureranno nei prossimi centottanta minuti, potrebbero anche ritrovarsi ben presto di fronte nel primo atto dei playoff.

Scenario che si profilerebbe nel caso in cui la formazione di Ranieri dovesse classificarsi sesta e quella rosanero settima, o se Lapadula e compagni chiudessero in quinta posizione e la compagine di Corini giungesse ottava. Intanto, il match della trentasettesima giornata del campionato cadetto tra rossoblùu e rosanero si preannuncia ricco di motivi di interesse. Vento in poppa per la squadra di Ranieri, reduce da due vittorie consecutive e dall'impressionante prova di forza al Renato Curi contro il Perugia. Palermo in fiducia e desideroso di stupire, dopo il successo al Barbera contro la Spal che ha garantito settimo posto e relativo ingresso in zona playoff. Lotta serrata per mantenere e consolidare questa posizione, con Venezia, Pisa, Ascoli e Reggina che contenderanno alla squadra di Corini uno degli ultimi due posti utili per accedere agli spareggi promozione e sognare la Serie A. Brunori sarà assente per squalifica tra gli ospiti, mentre Ranieri dovrebbe recuperare il centrocampista uruguaiano Nandez che ieri è tornato ad allenarsi con il gruppo.