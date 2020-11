Buon compleanno Palermo! Il club rosanero compie oggi 120 anni

Buon compleanno Palermo!

Il Palermo compie oggi 120 anni. La storia del club siciliano iniziò infatti il 1° novembre 1900 con la fondazione dell’Anglo-Palermitan Athletic and Foot-Ball Club per volontà di Ignazio Majo Pagano.

La notizia della nascita del club venne data nell’edizione del ‘Giornale di Sicilia’ del 19-20 dicembre 1900, in un articolo a firma di Frank Rosso: “L’Athletic Club a Palermo. Il primo novembre si è fondato a Palermo l’Anglo-Palermitan Athletic and Foot-Ball Club. L’A. P. A. Foot-Ball Club ha il fine di promuovere il foot ball, il cricket, il lawn tennis e altri sports. Presidente è Mister E. M. De Garston, vice console d’Inghilterra a Palermo. La sede dell’Associazione è nella villa Carini, in via Emanuele Notarbartolo, presso il Giardino Inglese. Colà sorge anche il campo dei giuochi. Un saluto ed un augurio a questo club, che sorge sotto i più lieti auspici. Il genere di Sport a cui esso è dedicato è tenuto in grande onore in Inghilterra, in Francia e nei maggiori centri d’Europa. Anche a Palermo havvi molto a fare al riguardo, onde il nuovo Club conta già un bel numero di soci ed il suo sorgere è stato salutato dalle più vive simpatie”.

Il primo match ufficiale si disputò il 30 dicembre 1900 sul terreno di gioco di Via Notarbartolo contro un team inglese. Questa la prima formazione del Palermo: 1 E. M. De Garston, 2 George Blake, 3 Norman Olsen, 4 Felice Pirandello, 5 Walter Gaffiero, 6 Vincenzo Pojero, 7 Benoit Marino, 8 Enrico Giaconia, 9 Natale De Stefani, 10 Roberto Pojero, 11 Matteo Macaluso.

I primi colori sociali furono il rosso ed il blu, sostituiti dal rosa e dal nero a partire dal 27 febbraio 1907.