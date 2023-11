Brescia, verso Palermo: rivoluzione Gastaldello, novità al Barbera per sfidare Corini

Brescia che prepara la sfida del Barbera contro il Palermo nell'auspicio di interrompere la striscia negativa. Formazione lombarda reduce da tre sconfitta consecutive contro Bari, Modena e Cittadella e desiderosa di arginare l'emorragia di risultati. L'edizione odierna del quotidiano "BresciaOggi"illustra il percorso di preparazione delle rondinelle al match contro la compagine di Corini. Bisoli, Paghera e Adorni hanno svolto lavoro differenziato e non saranno disponibili per la sfida di mercoledì pomeriggio al Barbera. Gastaldello sta vagliando una serie di novità rispetto all'undici titolare schierato al Tombolato contro il Cittadella. Dopo le difficoltà difensive palesate nelle ultime giornate, con sei reti subite in assenza di Cistana sugli otto gol complessivi incassati, il tecnico lombardo recupererà il forte difensore centrale. Brescia che potrebbe schierarsi al cospetto di Brunori e compagni con un classico 3-5-2. Ballottaggio tra Galazzi e Bjarnason per una maglia da titolare. Probabile esordio da titolare per Borrelli che dovrebbe fare coppia in avanti con Moncini. Partenza della squadra nel pomeriggio da Linate in direzione Palermo. L'ultimo incontro tra rondinelle e rosanero risale allo scorso torneo cadetto, nella trentottesima giornata della regular season. Brescia capace di recuperare il doppio svantaggio e garantirsi il playout salvezza contro il Cosenza, compagine di Corini che ha invece mancato l'appuntamento con la vittoria e la relativa qualificazione ai playoff promozione.