Palermo, Gds: “Palermo stenta con le squadre in crisi, ora il Brescia al Barbera…”

Venti di crisi in casa Palermo. Brusca frenata per la formazione di Corini dopo la sosta del torneo cadetto per gli impegni delle Nazional. Un punto in tre match e prestazioni lacunose contro compagini sulla carta abbondantemente alla portata della squadra rosanero. Un aspetto evidenziato sull'edizione odierna del Giornale di Sicilia. Contro i liguri la sconfitta è stata scongiurata all'ultimo respiro del recupero, grazie alla perla balistica su palla inattiva di Leo Stulac. Inatteso e cocente lo stop contro il Lecco, con la matricola lombarda che ha sorpreso il Palermo al Barbera infliggendo ai rosanero la seconda sconfitta interna della stagione. A Marassi Brunori e compagni erano chiamati ad un pronto riscatto, ma anche contro i blucerchiati è arrivata una prestazione opaca e l'ennesima sconfitta. Ripercussioni negative sulla classifica, con il Palermo scivolato dal secondo al quinto posto nel giro di un mese. Un trend negativo che ha visto la compagine rosanero affrontare formazioni in profonda crisi di risultati, che hanno trovato nella gara contro la squadra di Corini l'occasione del riscatto. Adesso, in un frangente estremamente critico, il Palermo troverà sulla sua strada un altro avversario in difficoltà, il Brescia di Gastaldello. Rondinelle reduci da tre ko consecutivi contro Modena, Bari e Cittadella, l'auspicio è che non ritrovino la strada maestra proprio al Barbera contro Lucioni e compagni.