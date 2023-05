Brescia, Salvi: “Palermo vuole playoff, ecco il guaio! Mano sul cuore di Corini…”

"Se il Brescia gioca come contro il Pisa, non dà grande fiducia: una squadra volonterosa ma di qualità poca – afferma – . Nel calcio ci sta tutto, ma se venerdì giochiamo con questa mentalità, va a finire male. Spero che a Palermo i ragazzi capiscano che cosa si stanno giocando e soprattutto a cosa andrebbero incontro se sarà retrocessione in Serie C: sarebbe una macchia per la loro carriera, ma soprattutto per tutta Brescia. Non vorrei essere al suo posto. Mi illudo che possa mettersi una mano sul cuore, ma al Palermo servono i 3 punti per andare ai playoff per la Serie A e non può regalare nulla: è questo il vero guaio. Ma nel calcio non si sa mai come possa andare a finire. E quindi perché non sperare?”