Brescia, Maran è sempre più vicino: confronto ok con Castagnini e firma domani

Rolando Maran è sempre più vicino a diventare l’allenatore del Brescia tanto che starebbe già lavorando da tecnico in pectore in attesa di liberarsi dal contratto con il Pisa, in scadenza a giugno, per poi poter firmare il nuovo accordo con...

Secondo la notizia riportata da Bresciaingol.it, Rolando Maran è ormai a un passo dal diventare il nuovo allenatore del Brescia. L'allenatore, che ha già avuto un colloquio con il direttore sportivo Renzo Castagnini, è atteso in sede domani per la firma del contratto. In seguito, si recherà a Torbole Casaglia per visitare il centro sportivo e, mercoledì mattina, terrà il suo primo allenamento.

Maran, che ha già allenato il Brescia dal 2005 al 2006, è un allenatore esperto e preparato, con un curriculum di tutto rispetto. In carriera ha guidato squadre come Chievo, Catania, Cagliari, Genoa, Vicenza e Pisa. È un fautore del 3-5-2, modulo che però potrebbe essere adattato in base alle caratteristiche dei giocatori a disposizione. L'arrivo di Maran al Brescia è un segnale importante per la società biancazzurra, che punta a salvarsi in Serie B. L'allenatore è infatti un tecnico in grado di trasmettere entusiasmo e voglia di vincere, qualità che potrebbero essere fondamentali per il Brescia in questo momento difficile della stagione.

