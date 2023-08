Bari-Palermo quote dei bookmakers: Mignani favorito su Corini, il segno 2…

Equilibrio e leggeri favori del pronostico per i pugliesi da parte dei bookmakers in vista dell'anticipo di Serie B tra Bari e Palermo

Match di cartello che aprirà il campionato di Serie B edizione 2023-2024. Nell'anticipo serale in programma allo stadio San Nicola, venerdì 18 agosto, si sfideranno il Bari di Mignani ed il Palermo di Eugenio Corini. Tecnici entrambi confermati sulle rispettive panchine dopo la stagione scorsa, pugliesi che hanno mancato di un soffio la promozione in Serie A, uscendo sconfitti nella doppia finale playoff contro il Cagliari di Ranieri, grazie alla zampata ferale di Leonardo Pavoletti all'ultimo giro d'orologio nel recupero del decisivo match di ritorno. Palermo che ha mancato di un'inezia l'accesso ai playoff, concludendo il campionato al nono posto dopo la beffarda rimonta dal doppio vantaggio subita al Barbera dal Brescia di Gastaldello. Incrocio in avvio di torneo anche la scorsa annata, pari alla seconda giornata al San Nicola con rosanero in vantaggio con l'acuto di Nicola Valente e gol di Cheddira per i galletti a riequilibrare il punteggio. Bari e Palermo si prsentano ai nastri di partenza della nuova Serie B come autorevoli candidate al salto di categoria, insieme a Parma, Cremonese, Spezia, Sampdoria e Venezia.