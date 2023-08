Palermo, senti Semplici: “Serie B? Tra le favorite vedo rosanero, Bari e Parma ma…”

L'ex tecnico di Spezia e Cagliari si sbilancia sulle favorite per la promozione dalla Serie B menzionando Palermo, Bari, Parma e non solo.

Leonardo Semplici, ex allenatore di Spezia e Cagliari tra le altre, è stato intervistato da Rai Radio 1 soffermandosi sull'imminente avvio della Serie B che promette spettacolo specialmente per gli spettatori neutrali. Di seguito le sue dichiarazioni:

"È sempre un campionato straordinario e avvincente, con la presenza di grandi piazze si è livellato verso l’alto. Tra A e B c’è sempre tanta differenza, ma credo che si possa ancora parlare di una A2. Le tre retrocesse dalla A possono essere considerate tra le formazioni favorite e più attrezzate, anche se dopo una retrocessione non è mai facile ricompattare l’ambiente e il gruppo. Poi ci sono big come Palermo, Parma, Bari: tutti gli anni c’è una sorpresa e quest’anno potrebbe essere la volta di Pisa o Venezia. Ci sono anche allenatori nuovi, come Aquilani e Bianco, c’è curiosità di vedere questi tecnici emergenti cimentarsi in un campionato così avvincente".