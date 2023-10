Bari-Como, Mignani: “Nel complesso buona partita ma non siamo soddisfatti. Su Aramu…”

Pareggio per il Bari di Mignani che non vince dalla seconda di campionato. Per i galletti sono arrivati sei pareggi e una sconfitta. Oggi alle 16:15 i pugliesi davanti ai loro tifosi non sono riusciti a battere il Como impattando sull'1-1 nonostante l'uomo in più per quasi tutta la seconda frazione di gioco. Al termine Michele Mignani, tecnico dei galletti, commenta così ai microfoni di RadioBari il pareggio per 1-1 contro i lariani: