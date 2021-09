Avellino, Criaco: “Palermo, Bari e Catanzaro si staccheranno, il livello è altissimo”

Le parole dell'ex difensore della compagine biancoverde

L'ex difensore dell'Avellino non si è nascosto nello stilare la lista delle favorite alla vittoria finale nel Girone C di Serie C. Tra queste - a detta di Criaco - anche la formazione guidata da Piero Braglia, che tuttavia non è partita con il piede giusto in questo avvio di stagione. Tre i pareggi collezionati dai campani in altrettante gare di Lega Pro, con un rendimento che ha preoccupato non poco i sostenitori dei Lupi.