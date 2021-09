Serie C-C, Palermo-Catanzaro: Filippi vs Calabro, match di cartello della 4a giornata

Il Palermo di Giacomo Filippi - dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Monopoli - si prepara all'importante sfida contro il Catanzaro, in programma domenica 19 settembre alle ore 14:30 presso lo Stadio "Renzo Barbera"

⚽️

Il Palermo di Giacomo Filippi è già al lavoro dopo la vittoria in Coppa Italia Serie C contro il Monopoli. Domenica al "Barbera" arriva la corazzata Catanzaro, una delle pretendenti alla vittoria finale del Girone C di Lega Pro.

La compagine calabrese è stata protagonista di un mercato estivo stellare. Il ds Pelliccioni di concerto con il coach Calabro ha costruito, tassello dopo tassello, un organico competitivo con l'obiettivo di conquistare la promozione diretta in Serie B, torneo a cui i giallorossi hanno partecipato per l'ultima volta nella stagione 2005-06.

Importante acquisto portato in dote dalla dirigenza giallorossa è quello di Pietro Cianci, attaccante classe 1996 ex Teramo, a lungo corteggiato nel mercato estivo anche dal Palermo di Dario Mirri. Il club siciliano non è riuscito a concludere la trattativa complici richieste di ingaggio onerose da parte dell'ariete originario di Bari. Cianci ha già timbrato il cartellino alla sua terza presenza con la maglia del Catanzaro, siglando il rigore del definitivo uno a uno domenica contro il Potenza.

Diversi sono stati gli altri prospetti di categoria portati dalla dirigenza alla corte del tecnico Antonio Calabro. Federico Vazquez, attaccante italoargentino classe 1993 proveniente dalla Virtus Francavilla, autore di una doppietta all'esordio con la maglia del Catanzaro. Il centrocampista belga Jari Vandeputte che ha già messo a segno un gol e un assist in campionato legittimando le aspettative di inizio stagione.

Per l'ideologia tattica di mister Calabro, importante è stato anche l'acquisto di Francesco Bombagi, centrocampista offensivo 32enne ex Teramo, rinforzo di lusso per la categoria. Il calciatore classe 1989 vanta, infatti, ben 315 presenze condite da 55 gol e 19 assist nel campionato di Serie C. La duttilità lo rende una pedina fondamentale per i meccanismi del Catanzaro.

La franchigia calabrese occupa attualmente il sesto posto in classifica con cinque punti conquistati in tre partite. Bottino frutto della vittoria all'esordio contro la Virtus Francavilla e dei pareggi contro Picerno e Potenza. In Coppa Italia Serie C la rosa di Calabro ha sconfitto il Catania di misura grazie al gol in extremis di Monterisi, ottenendo il pass per gli ottavi di finale in cui affronterà lo stesso Palermo di Giacomo Filippi.