Serie C-C, 4a giornata: big match Palermo-Catanzaro, Monopoli-Avellino in chiusura

Il quarto turno di Serie C è ormai alle porte. Start con l'anticipo del sabato tra Juve Stabia e Campobasso, domenica big match Palermo-Catanzaro, chiude il posticipo Monopoli-Avellino

⚽️

Sabato 18 settembre prenderà parte la quarta giornata del Girone C di Serie C. Lo start verrà dato dall'anticipo delle ore 17:30 in cui si sfideranno Juve Stabia e Campobasso.

Domenica 19 settembre alle ore 14:30 andrà in scena la super sfida tra Palermo e Catanzaro. I rosanero vogliono dare continuità alla buona prova disputata in Coppa Italia contro il Monopoli di Colombo. I giallorossi sono, invece, reduci dalla vittoria in extremis contro il Catania. Entrambe le società hanno ambizioni di vertice e le rispettive rose sono state allestite per navigare nei piani alti della classifica. Si prospetta, dunque, un match molto interessante sotto il profilo del blasone e vibrante per intensità e vis agonistica.

Altra gara di cartello di questo quarto turno è la sfida tra Catania e Bari. I galletti sono ancora imbattuti a quota sette punti, dietro solamente al Monopoli primo. Dall'altra parte i siciliani hanno incassato due sconfitte riuscendo a fare bottino pieno in una sola occasione di questo primo scorcio di stagione agonistica.

L'ACR Messina ospiterà la Virtus Francavilla presso lo stadio "Franco Scoglio", fresco di ristrutturazione e finalmente agibile per ospitare le gare interne del team targato Sullo. I peloritani non hanno ancora vinto in Serie C mentre i pugliesi sono reduci dalla vittoria contro la Fidelis Andria.

Il Foggia di Zdenek Zeman, reduce dalla brutta sconfitta in casa contro la Turris, sarà ospite del Latina allo stadio "Domenico Francioni". Il Taranto dell'ex Palermo, Andrea Saraniti, si recherà in Campania per sfidare la Paganese.

Chiuderanno, infine, il programma della domenica le gare Turris-Picerno e Potenza-Monterosi. Alle ore 17:30 prenderà parte la partita Fidelis Andria-Vibonese, in cui entrambe le franchigie sono ancora a caccia della prima vittoria stagionale.

Lunedì altro match di cartello nel posticipo serale con la sfida tra Monopoli e Avellino. I pugliesi guidano la classifica del girone C di Serie C a punteggio pieno grazie al bomber Starita, autore di 4 gol in 3 partite. L'Avellino è stato protagonista di un inizio non ottimale con soli 3 punti conquistati, frutto di tre pareggi contro Campobasso, Juve Stabia e Latina.