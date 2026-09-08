Secondo quanto riportato da Matteo Moretto e MARCA, l'Avellino avrebbe in canna un colpo sensazionale: James Rodriguez. Il calciatore colombiano sarebbe stato contattato da Alessandro Nesta, attuale allenatore degli irpini, che ha parlato con il giocatore per sondare la sua immediata disponibilità. Le due parti sarebbero molto vicine ad un accordo e ora mancherebbero solo da definire gli ultimi dettagli economici per l'annuncio ufficiale che potrebbe arrivare a breve.

Colpo senza aggettivi per l'Avellino che, in caso di arrivo di James Rodriguez, si rinforzerebbe ulteriormente dopo un calciomercato estivo importante.Il colombiano ex Real Madrid, negli ultimi anni, era stato accostato a diverse squadre italiane e ora, a quanto pare, sembra sia arrivato il momento per James Rodriguez di approdare in Italia.