Ascoli, Pulcinelli: “Testa allo Spezia. Dobbiamo fare sul serio, prezzi popolari”

Massimo Pulcinelli, presidente dell'Ascoli, ha rilasciato dichiarazioni in vista della sfida contro lo Spezia

L'Ascoli sta vivendo un periodo complicato. Quattro sconfitte e un solo pareggio nelle ultime cinque che hanno portato la formazione marchigiana in zona playout. Neanche il cambio allenatore per ora sta dando i frutti sperati. Fabrizio Castori ha rilevato William Viali ma in due partite ha raccolto solamente un punto. Il presidente dei bianconeri sa del periodo complicato e si è pronunciato così su Instagram: