LE SCELTE DI INZAGHI E DI TOMEI.

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Il Palermo si prepara ad affrontare l’Ascoli nella gara valevole per l’11ª giornata del campionato di Serie B 2026/27. Fischio d’inizio alle ore 20:30 allo stadio Del Duca. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori, Tomei e Inzaghi.

ASCOLI: Vitale; Venuti, Curado (C), Rizzo, Guiebre; Acampora, Corradini, Milanese; Silipo, Brunori, D’Uffizi.

A disposizione: Crespi, Nicoletti, Chakir, Perciun, Oliveri, Lo Scalzo, De Pieri, Ricci, Gattoni, Gori, Bolsius.

Allenatore: Tomei.

PALERMO: Perin; Cassandro, Peda, Ceccaroni, Augello; Segre (C), Estevez; Johnsen, Hernani, Vavassori; Pohjanpalo.

Palermo FC v Mantova 1911 - Coppa Italia

A disposizione: Nespola, Fortin, Gomes, Ranocchia, Gyasi, Bozzolan, Mazzitelli, Magnani, Gabrielloni.

Allenatore: Inzaghi.

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